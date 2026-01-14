Deutsche Arthouse-Charts: «Amrum» war beliebtester Film 2025

Berlin (dpa) - Erstmals seit knapp zehn Jahren steht mit dem Drama «Amrum» von Fatih Akin wieder ein deutscher Film an der Spitze der Programmkino-Charts 2025. Das teilte der Verband AG Kino - Gilde e.V. mit (Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater).

Zuletzt erreichte den Angaben zufolge der Film «Toni Erdmann» (2016) als deutsche Produktion Platz eins der Arthouse-Charts hierzulande. Akins «Amrum» spielt im Jahr 1945 und basiert auf den Kindheitserinnerungen des verstorbenen Regisseurs Hark Bohm. Zu sehen sind unter anderem Diane Kruger, Matthias Schweighöfer und Detlev Buck.

Besucherplus bei Arthousekinos

Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Filme 2025 in den Programmkinos landet das Bob-Dylan-Biopic «Like A Complete Unknown», dahinter folgt die Verfilmung «22 Bahnen» nach einem Roman von Caroline Wahl.

Insgesamt hätten deutsche Arthousekinos vergangenes Jahr wieder mehr Tickets verkauft. Im Vergleich zu 2024 wurde ein Besucherplus von 5,5 Prozent verzeichnet, wie es in der Mitteilung hieß. Der Umsatz sei um knapp 9 Prozent gestiegen.

Verbandschef Christian Bräuer sagte: «Die Zahlen des vergangenen Jahres stimmen optimistisch. Erstmals liegen die Arthousekinos beim Umsatz auch wieder über dem Niveau von 2019.» Besonders beim jungen Publikum sehe man ein großes Interesse für Filmkunst und gemeinschaftliche Kinoerlebnisse. Damit Kinos weiter in ihre Zukunftsfähigkeit investieren könnten, bräuchten sie eine verlässliche Investitionsförderung.