Deutsche Biathlon-Staffel siegt - Lessers Wiederauferstehung

Weltcup in Nove Mesto

Nove Mesto (dpa) - Bei der WM war Erik Lesser noch am Boden zerstört, doch schon 13 Tage danach bejubelte er den ersten deutschen Staffelsieg seit mehr als vier Jahren.

Auch dank einer hervorragenden Leistung des 32-jährigen Startläufers haben die deutschen Biathleten beim Weltcup in Nove Mesto groß aufgetrumpft und die Konkurrenz düpiert.

Lesser und die ebenfalls starken Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath leisteten sich nur fünf Nachlader und distanzierten Russland um ganze 1:21,7 Minuten, Rang drei ging an Weltmeister Norwegen trotz dreier Strafrunden.

Nach dem WM-Debakel mit Platz sieben freute sich auch Bundestrainer Mark Kirchner über den ersten deutschen Staffelsieg seit dem 21. Januar 2017 in Antholz. «Es ist vier Jahre her, da hat so ein Sieg immer eine besondere Bedeutung, weil wir ein paar Problemchen hatten. Wenn man so souverän gewinnt, ist es Balsam für das Team und hat eindrucksvoll bewiesen, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt», sagte Bundestrainer Mark Kirchner im ZDF.

Als Schlussläufer-Debütant Nawrath in seiner erst dritten Weltcup-Staffel die letzten fünf Schuss ins Ziel gebracht hatte, fielen sich Lesser und Peiffer in die Arme. Wenig später posierten alle vier im Zielraum für die Siegerfotos. Besonders bei Lesser war die Erleichterung groß, nachdem er bei der WM in Pokljuka als Startläufer einen so noch nie da gewesenen Einbruch erlebte und verantwortlich für Platz sieben war.

Auferstehung, Wiedergutmachung? Für Lesser nichts von beidem. «Ich habe von Anfang an gespürt, dass heute was drin ist», sagte er. In Slowenien hatte Lesser, der in seiner langen Karriere immer mal wieder seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen musste, noch die schlechteste WM seiner Karriere abgeliefert.

Danach kam viel Kritik auf. Doch Lesser wusste: er hatte zum ungünstigsten Zeitpunkt seinen schlechtesten Tag erwischt. «Ich wusste ja, dass es nicht meine normale Leistung war. Ich bin froh, dass es nicht so geworden ist wie in Pokljuka. Aber es wäre auch schwer gewesen, das zu wiederholen», sagte der 32-Jährige. In Tschechien lieferte der Thüringer in eigentlich bekannter Manier ab: Liegend räumte er in 21,5 Sekunden alle fünf Scheiben ab, stehend brauchte er bei erhöhtem Risiko zwar zwei Nachlader - übergab aber dennoch mit 3,9 Sekunden auf Doll als Erster.

Am letzten Anstieg ging Lesser sogar am viermaligen Pokljuka-Weltmeister Sturla Holma Laegreid aus Norwegen vorbei. «Heute lief wieder alles ganz normal und dann kann ich auch dem Gesamtweltcup-Zweiten mal zeigen, dass ich auch am Anstieg nicht so schlecht bin», sagte Lesser sichtlich zufrieden: «Das, was letzte Runde passiert, wird hoffentlich jetzt wieder mal Normalität werden.»

Die gute Vorgabe nutzte der eigentliche Schlussläufer Doll und überzeugte mit nur einer Extra-Patrone am Schießstand. «Es macht tausendmal mehr Spaß, vorne weg zu laufen. Auch das Material hat gepasst», sagte der Schwarzwälder (30). Und auch Peiffer, der bei der WM mit Einzel-Silber die einzige Männer-Medaille holte, stand seinen Kollegen in nichts nach. So ging Nawrath mit einem Vorsprung von 36,7 Sekunden vor Frankreich ins Rennen und baute den weiter aus.

«Ich freue mich besonders für Erik, dass er heute gezeigt hat, was für ein grandioser Startläufer er ist», sagte Peiffer. Nawrath bedankte sich bei seinen Teamkollegen für ihren «riesen Job» und bei den Trainern für das Vertrauen.

