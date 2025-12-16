Deutsche Kandidaten nehmen wichtige Oscar-Hürde

Los Angeles (dpa) - Deutsche Talente und Filmproduktionen sind im Oscar-Rennen einen großen Schritt weitergekommen - bei der Vorauswahl schafften sie es auf eine sogenannte Shortlist. Der Film «In die Sonne schauen» der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski ist nun einer von 15 Anwärtern aus aller Welt, von denen Mitte Januar fünf für die Oscar-Endrunde in der Sparte International Feature Film nominiert werden. 86 Länder hatten für die Oscar-Verleihung 2026 ihre Bewerbungen eingereicht.

«In die Sonne schauen» schaffte es in der Vorauswahl auch für die Kameraarbeit des Schweizers Fabian Gamper auf eine Liste von 16 Kandidaten in der Sparte «Beste Kamera». In dieser Kategorie ist ebenfalls der Film «Ballad of a Small Player» von Regisseur Edward Berger aufgelistet - für die Kameraarbeit des Briten James Friend. Der Kameramann Friend hatte 2023 den Oscar für seine Mitarbeit an Bergers Kriegsfilm «Im Westen nichts Neues» gewonnen.

Oscar-prämierte Komponisten

Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer ist mit seiner Musik für den Rennsportfilm «F1» im Oscar-Rennen einen Schritt weitergekommen. Er schaffte es auf eine Shortlist von 20 Anwärtern in der Sparte Filmmusik. Dort ist auch der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Untermalung des Dramas «Hamnet» von Regisseurin Chloé Zhao vertreten.

Unter den Anwärtern ist ebenfalls der Düsseldorfer Komponist Volker Bertelmann mit seiner Filmmusik für den Thriller «A House of Dynamite» von Regisseurin Kathryn Bigelow.

Bertelmann hatte mit seiner Musik für den Kriegsfilm «Im Westen nichts Neues» 2023 einen Oscar gewonnen. Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer ist zweifacher Oscar-Preisträger für seine Soundtracks zu «Der König der Löwen» und «Dune».

Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 22. Januar bekanntgegeben. Die 98. Verleihung der Oscars ist für den 15. März 2026 geplant.