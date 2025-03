Deutsche Mixedstaffel auf der Pokljuka Sechste

Pokljuka (dpa) - Die deutsche Mixedstaffel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Slowenien den sechsten Platz belegt. Auf der Pokljuka leisteten sich Julia Tannheimer, Sophia Schneider, Danilo Riethmüller und Philipp Nawrath sieben Nachlader und kamen 1:03,6 Minuten hinter Sieger Schweden ins Ziel. Platz zwei erkämpfte sich Frankreich vor Norwegen.

Das Quartett des Deutschen Skiverbands verlor recht früh den Anschluss zu den Führenden. Die erst 19 Jahre alte Startläuferin Tannheimer übergab zunächst als Vierte an Schneider, ehe es weiter nach hinten ging. Riethmüller und Strelow zeigten am Ende immerhin starke Schießleistungen und trafen jeweils alle ihre zehn Schüsse.

Auch Grotian und Strelow ohne Podestplatz

Zuvor waren Selina Grotian und Justus Strelow im Single-Mixed-Rennen Sechste geworden. Es war das erste Mal in diesem Winter, dass es Deutschland im gemischten Duo nicht aufs Podium schaffte. «Es war frustrierend», sagte Strelow, der auf seiner letzten Runde noch von Platz zwei nach dem Schießen durchgereicht wurde.

Die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß reiste wie geplant vor den Staffelrennen aus Slowenien ab, um sich für das Saisonfinale ab Freitag in Oslo zu schonen. In Norwegen will Preuß ihr Gelbes Trikot verteidigen, hat bei drei ausstehenden Rennen aber nur 20 Punkte Vorsprung vor der Französin Lou Jeanmonnot.