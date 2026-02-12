Anzeige
Radio Quiz
Deutsche Quizmeisterschaft am Wochenende in der Stadthalle Hagen

An diesem Wochenende wird Hagen zum Treffpunkt der deutschen Quizszene: In der Stadthalle findet die Deutsche Quizmeisterschaft (DQM) statt. Quizbegeisterte aus ganz Deutschland treten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an - eine Vereinsmitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich.


Veröffentlicht: Donnerstag, 12.02.2026 06:34

Mögliche Restplätze können noch per Mail an dqm@quizverein.de angefragt werden.

Die Anmeldung ist für einzelne Wettbewerbe oder für beliebige Kombinationen möglich. Für Nicht-Mitglieder beträgt die Teilnahmegebühr 24 Euro pro Wettbewerb, die „German Open“ kosten 6 Euro. Das Buzzer-Qualifikationsquiz ist kostenfrei, wenn mindestens ein weiterer Wettbewerb gebucht wird. Teilnehmende, die zum jeweiligen Austragungsdatum noch keine 20 Jahre alt sind, starten grundsätzlich kostenlos.

Besonders spannend dürfte der Samstag werden: Ab 15 Uhr beginnt das Finale des Buzzerwettbewerbs. Im Anschluss stehen die Siegerehrungen im Einzel- und Buzzerwettbewerb auf dem Programm.

Dass Hagen ein gutes Pflaster für Quizfans ist, haben auch unsere Reporter Max Schneevoigt und Pauline Krull bereits bewiesen - sie haben sich hier schon einmal ein wenig ,,warmgequizzt".

Könnt ihr die Fragen besser beantworten als Max? Dann ist die Quizmeisterschaft doch mit Sicherheit etwas für euch.

Pauline und Max Quizzen sich warm...

Pauline Krull & Max SchneevoigtHagen Quiz
