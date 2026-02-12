Deutsche Quizmeisterschaft am Wochenende in der Stadthalle Hagen

Mögliche Restplätze können noch per Mail an dqm@quizverein.de angefragt werden.

Die Anmeldung ist für einzelne Wettbewerbe oder für beliebige Kombinationen möglich. Für Nicht-Mitglieder beträgt die Teilnahmegebühr 24 Euro pro Wettbewerb, die „German Open“ kosten 6 Euro. Das Buzzer-Qualifikationsquiz ist kostenfrei, wenn mindestens ein weiterer Wettbewerb gebucht wird. Teilnehmende, die zum jeweiligen Austragungsdatum noch keine 20 Jahre alt sind, starten grundsätzlich kostenlos.

Besonders spannend dürfte der Samstag werden: Ab 15 Uhr beginnt das Finale des Buzzerwettbewerbs. Im Anschluss stehen die Siegerehrungen im Einzel- und Buzzerwettbewerb auf dem Programm.

Dass Hagen ein gutes Pflaster für Quizfans ist, haben auch unsere Reporter Max Schneevoigt und Pauline Krull bereits bewiesen - sie haben sich hier schon einmal ein wenig ,,warmgequizzt".

Könnt ihr die Fragen besser beantworten als Max? Dann ist die Quizmeisterschaft doch mit Sicherheit etwas für euch.