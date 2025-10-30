Navigation

Deutsche Ukraine-Hilfe: Entwicklungsministerin in Kiew

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 07:41

Vor dem Winter treffen russische Angriffe die Infrastruktur in der Ukraine hart. Die Entwicklungsministerin spricht in Kiew über die weitere Unterstützung aus Deutschland.

Entwicklungsministerin Radovan reist in die Ukraine
© Hendrik Schmidt/dpa

Hilfe für die Ukraine

Kiew (dpa) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan ist zu politischen Gesprächen über weitere deutsche Unterstützung für die Ukraine in Kiew. Die SPD-Politikerin plant, auch über den Zivilschutz in dem Land und Hilfen für die Bevölkerung zu informieren, wie das Ministerium mitteilte. 

Alabali Radovan will auch Voraussetzungen für ein stärkeres Engagement deutscher Unternehmen beim Wiederaufbau in der Ukraine schaffen. Deutschland ist unter den wichtigsten Gebern für das von Russland angegriffene Land. 

Die intensivierten russischen Luftangriffe, die zuletzt vor allem Heizkraftwerken und anderer Infrastruktur galten, machen den Menschen in der Ukraine das Leben vor dem Winter schwer. Einer der stärkeren Angriffe galt in der vergangene Woche vor allem Zielen in der Hauptstadt Kiew und ihrem Umland.

© dpa-infocom, dpa:251030-930-227105/1
Entwicklungsministerin Radovan reist in die Ukraine
Reem Alabali Radovan (SPD, r), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Pressesprecherin Aline Abboud besprechen im Zug nach Kiew das Reiseprogramm. © Hendrik Schmidt/dpa
Reem Alabali Radovan (SPD, r), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Pressesprecherin Aline Abboud besprechen im Zug nach Kiew das Reiseprogramm.
© Hendrik Schmidt/dpa

Weitere Meldungen

Selenskyj: Lage in Pokrowsk hart, in Kupjansk etwas besser

Politik Die Lage an der Front bleibt für die Ukrainer kompliziert.

Ukraine-Krieg - Pokrowsk

Prozess um Anschlag auf Krimbrücke: Lebenslänglich gefordert

Politik Vor drei Jahren erschütterte die Explosion der Krimbrücke den Glauben der Kremlführung, den Krieg gegen die Ukraine allein im Nachbarland austragen zu können.

Ukraine-Krieg - Krim-Brücke

Israel greift Ziel im Norden des Gazastreifens an

Politik Trotz Waffenruhe meldet das israelische Militär erneut einen Angriff auf ein Ziel im Norden des Gazastreifens.

Nahostkonflikt - Beit Lahia
skyline