Deutsche Volleyballer wahren Chance auf WM-Achtelfinale

Pasay City (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben mit einem Pflichtsieg ihre Chancen auf das WM-Achtelfinale gewahrt. Nach der enttäuschenden Auftaktniederlage gegen Bulgarien besiegte das Team um Kapitän Georg Grozer Außenseiter Chile mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:21). Im letzten Gruppenspiel gegen die favorisierten Slowenen am Mittwoch (15.00 Uhr/ZDF-Stream) kann sich die deutsche Mannschaft mit einem Sieg die K.-o.-Runde sichern.

In Pasay City (Philippinen) war der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) anzumerken, dass sie früh für klare Verhältnisse sorgen wollte. Mit viel Druck beim Aufschlag und schnellen Offensiv-Aktionen baute sich Deutschland schnell einen komfortablen Vorsprung auf.

Trainer fordert mehr Aggressivität

Im zweiten Durchgang hatte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski dann wieder größere Mühe und lag lange hinten. Doch der Fokus kehrte zurück und Internet-Star Tobias Krick verwandelte den Satzball. «Wir müssen wieder aggressiver werden», forderte Winiarski in der Satzpause. Die DVV-Auswahl tat sich aber erneut schwer. In der entscheidenden Phase war es dann Anton Brehme, der mit einem Block und einem starken Aufschlag für ein kleines Polster sorgte. Ein weiterer Block brachte den Sieg.