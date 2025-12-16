© Stefanie Rex/dpa
© Stefanie Rex/dpa
Regisseurin Mascha Schilinski nimmt mit ihrem Film «In die Sonne schauen» eine Oscar-Hürde. (Archivbild)
Deutscher Film «In die Sonne schauen» in Oscar-Vorrunde
Das Drama «In die Sonne schauen» der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es bei der Oscar-Vorauswahl auf eine Shortlist von 15 Kandidaten in der Sparte International Feature Film geschafft. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.12.2025 19:12
Filmpreise
© dpa-infocom, dpa:251216-930-433072/1
