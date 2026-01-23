Deutsches Ski-Debakel bei Odermatt-Erfolg in Kitzbühel

Kitzbühel (dpa) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat beim Super-G in Kitzbühel seinem achten Saisonsieg gefeiert. Der Alpin-Dominator gewann zum Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen vor seinem Teamkollegen Franjo von Allmen. Dieser hatte gerade einmal drei Hundertstelsekunden Rückstand; Dritter wurde der Österreicher Stefan Babinsky (+0,25 Sekunden).

Die deutschen Rennfahrer erlebten auf der legendären Streif indes ein Debakel: Simon Jocher, Romed Baumann und Anton Grammel schieden nach Fahrfehlern jeweils aus. Als einziger DSV-Starter kam Luis Vogt ins Ziel, wurde aber enttäuschender 44. (+1,80). Dies war das schlechteste deutsche Abschneiden in einem Weltcup-Super-G seit mehr als zwölf Jahren.

Glück für Olympia-Starter Jocher

Vor allem Jocher hatte noch Glück: Er verhinderte nach einem Patzer auf Höhe der Seidlalm gerade so einen womöglich verhängnisvollen Sturz. «Ich habe eine Welle übersehen», sagte er. Der 29-Jährige ist der einzige deutsche Speed-Spezialist, der sich für die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Norditalien qualifiziert hat.

Odermatt holte derweil seinen zweiten Erfolg in Kitzbühel, bereits im Vorjahr hatte er den Super-G gewonnen. Ein Abfahrtssieg im Ski-Mekka von Tirol fehlt dem 28 Jahre alten Allrounder in seiner langen Liste von Erfolgen noch. Das Rennen in der alpinen Königsdisziplin steht am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) an. Nach seinem Auftritt im Super-G ist Odermatt der Favorit.