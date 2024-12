Deutsches Tennis-Team feiert Auftaktsieg beim United Cup

Perth (dpa) - Über den perfekten Auftakt des deutschen Tennis-Teams beim United Cup staunte selbst Alexander Zverev. «Ich glaube, wir sind das erste Mal in einem Spiel 2:0 vorn», sagte Zverev lachend mit Blick auf die knappen Erfolge bei der vergangenen Auflage, bei der Deutschland triumphiert hatte.

Der am Ende deutliche 3:0-Erfolg gegen Brasilien zum Start in den Mannschaftswettbewerb in Perth und Sydney weckt erneut Titelhoffnungen. Schon nach den beiden gewonnenen Einzeln von Laura Siegemund und Zverev war dem deutschen Team der Sieg sicher gewesen.

Zverev setzte sich souverän mit 6:4, 6:4 gegen Thiago Monteiro durch und sorgte schon vor dem abschließenden Mixed für die Entscheidung. «Ich denke, es war noch etwas chaotisch von der Grundlinie. Aber es war das erste Match der Saison, und das ist niemals das Beste, was du spielen kannst», sagte der Weltranglistenzweite: «Und wenn du das beste Tennis deines Lebens in den ersten Matches der Saison spielst, dann hast du etwas in der Vorbereitung falsch gemacht.»

Siegemund zweimal erfolgreich

Generell freue er sich sehr, «wieder für Team Deutschland zu spielen», sagte der 27-Jährige. Zumal es ihm in Perth sehr gut gefalle. «Und ich genieße meine Zeit auf dem Platz.»

Vor Zverev hatte Siegemund gegen Brasiliens Topspielerin Beatriz Haddad Maia mit 6:3, 1:6, 6:4 gewonnen und den Grundstein für den Auftakterfolg gelegt. Obwohl die 36 Jahre alte Schwäbin nur Weltranglisten-80. ist, war es im fünften Vergleich schon ihr vierter Erfolg über deutlich höher eingestufte Südamerikanerin.

«Es ist das erste Match des Jahres, und dann gegen so eine große Spielerin, das ist nicht einfach», sagte Siegemund. «Ich musste mein bestes Spiel aus der Hosentasche zaubern», fügte sie nach ihrem Erfolg in 2:33 Stunden hinzu. Zverev stand gegen Monteiro nur 1:17 Stunden auf dem Platz.

Wenig später sorgte Siegemund an der Seite von Doppel-Spezialist Tim Pütz im Mixed durch ein 7:6 (10:8), 6:4 für den 3:0-Endstand. Siegemund haderte hinterher aber: «Ich persönlich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung.»

Bei der vergangenen Ausgabe war Zverev an der Seite von Siegemund und der inzwischen zurückgetretenen Angelique Kerber in jedem Doppel angetreten. Er habe noch immer leichte Probleme mit dem Ellenbogen, außerdem sei Pütz «einer der besten Doppelspieler der Welt», begründete Zverev seinen Mixed-Verzicht gegen Brasilien. Pütz hatte mit Partner Kevin Krawietz bei den ATP-Finals im November den Doppel-Wettbewerb gewonnen.

Nächster Gegner am Montag China

Zweiter Vorrundengegner ist am Montag China, das zum Auftakt gegen Brasilien 3:0 gewann. Die Gruppenersten erreichen sicher das Viertelfinale, die beiden besten Gruppenzweiten in den Gastgeberstädten Perth und Sydney kommen ebenfalls weiter.

Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.