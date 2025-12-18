,,Deutschland kann Tempo“ - Rahmedetalbrücke wieder eröffnet

Die ursprüngliche Talbrücke der A45 musste Ende 2021 überraschend komplett gesperrt werden, nachdem massive Schäden an der Bausubstanz festgestellt worden waren. Der Zustand der Brücke machte eine sofortige Vollsperrung notwendig - mit gravierenden Folgen: Jahre lange Umleitungen, überlastete Innenstädte, lange Staus und große Belastungen für Anwohner, Pendler und Unternehmen.

Der anschließende Abriss der alten Brücke und der Neubau wurden als eines der wichtigsten und zugleich dringendsten Infrastrukturprojekte Deutschlands eingestuft. Entsprechend hoch war der politische Druck, schneller zu planen und zu bauen als bei vergleichbaren Großprojekten in der Vergangenheit.

Bei der feierlichen Eröffnung betonte Bundeskanzler Friedrich Merz die besondere Bedeutung des Projekts und die Geschwindigkeit des Baus – nach nur 26 Monaten Bauzeit, normalerweise benötigt man für ein solches Vorhaben ca. 8 Jahre. Wörtlich sagte er: „Deutschland kann Tempo – und das soll jetzt der Normalfall bei solchen Bauvorhaben werden.“

Die Rahmedetalbrücke sei ein Beispiel dafür, dass Großprojekte auch deutlich schneller umgesetzt werden können, wenn Genehmigungsverfahren beschleunigt und alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Mit der jetzigen Freigabe ist das Projekt allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Der Verkehr kann zunächst über einen Teil der neuen Brücke rollen, was die Region bereits spürbar entlasten wird. Die Arbeiten gehen jedoch weiter: Der Neubau erfolgt in mehreren Abschnitten, damit der Verkehr so früh wie möglich wieder fließen kann.

Nach aktuellem Stand soll bis 2027 auch der letzte Teil der Rahmedetalbrücke fertiggestellt und vollständig befahrbar sein. Erst dann wird die A45 an dieser Stelle wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Für die Region bedeutet die Eröffnung dennoch einen wichtigen Meilenstein - und die Hoffnung, dass sich die Verkehrssituation Schritt für Schritt weiter normalisiert.