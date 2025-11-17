DFB-Team mit Kimmich und Schlotterbeck gegen die Slowakei

Navigation

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 19:28

Julian Nagelsmann stehen gegen die Slowakei zwei wichtige Stammkräfte wieder zur Verfügung. Mit Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck soll die WM-Teilnahme perfekt gemacht werden.

Leipzig (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann kann wie erhofft im entscheidenden Spiel um das direkte WM-Ticket wieder auf Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck bauen. Das zuletzt angeschlagene Duo steht am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei in der Startformation der Fußball-Nationalmannschaft.

In Luxemburg am Freitag hatten Kimmich wegen einer Kapselblessur im Knöchel und Schlotterbeck wegen einer Wunde am Fuß gefehlt. Durch die Rückkehr der Stammkräfte rücken Ridle Baku und Waldemar Anton auf die Bank. Im Vergleich zum 2:0-Erfolg lässt Nagelsmann seine Startformation ansonsten unverändert. 

Mit einem Sieg oder Remis löst die DFB-Elf als Gruppensieger vor der Slowakei das Ticket für die WM im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Im Falle einer Niederlage müsste erstmals seit 24 Jahren die Turnier-Teilnahme wieder in Playoffs gesichert werden. Der Modus sieht dann zwei K.o.-Spiele im März 2026 vor. Eine WM-Endrunde hat Deutschland noch nie aus sportlichen Gründen verpasst.

