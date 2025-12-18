Diagnose da: Liverpools Rekordtransfer Isak fällt lange aus

Newcastle (dpa) - Der FC Liverpool muss monatelang auf seinen Starstürmer Alexander Isak verzichten. Der 26-Jährige fällt mit einer Knöchelverletzung und einem Wadenbeinbruch aus, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte. Der Offensivspieler, der im Sommer für 145 Millionen von Newcastle United gekommen war, sei bereits operiert worden.

Isak hatte sich die Verletzung am Samstag beim 2:1-Erfolg bei den Tottenham Hotspur zugezogen. Nach einer Vorlage des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz erzielte der Schwede zwar die Führung zum 1:0, verletzte sich dabei jedoch, als er vom ehemaligen Wolfsburger Micky van de Ven zu Fall gebracht wurde.

Isak, der zwischen 2017 und 2019 für Borussia Dortmund spielte, verdrehte sich den linken Fuß, blieb sichtlich unter Schmerzen am Boden liegen und musste schließlich von Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. In 16 Saisonspielen hatte der Stürmer bislang dreimal für Liverpool getroffen.