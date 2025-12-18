Die Änderungen im neuen Jahr

Im Neuen Jahr ist der Mindestlohn gestiegen. Um etwas mehr als ein Euro auf € 13,90. Auch Azubis bekommen mehr Geld: Im ersten Lehrjahr beispielsweise steigt die Mindestvergütung - um mehr als € 40 auf € 724 im Monat. Die Obergrenze für Mini-Jobs hat sich um fast € 50 auf € 603 im Monat erhöht.