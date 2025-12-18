Die Änderungen im neuen Jahr
Das Jahr 2026 bringt einige Änderungen mit sich, die die Politik beschlossen hat. Das Deutschland-Ticket wird 5 Euro teurer, alle 18jährigen bekommen Post von der Bundeswehr, Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge und aus Bürgergeld wird die “Grundsicherung” mit strengeren Strafen. Es gibt aber auch sehr Erfreuliches
Veröffentlicht: Freitag, 02.01.2026 09:07
Höherer Mindestlohn und höhere Mini-Job-Grenze
Im Neuen Jahr ist der Mindestlohn gestiegen. Um etwas mehr als ein Euro auf € 13,90. Auch Azubis bekommen mehr Geld: Im ersten Lehrjahr beispielsweise steigt die Mindestvergütung - um mehr als € 40 auf € 724 im Monat. Die Obergrenze für Mini-Jobs hat sich um fast € 50 auf € 603 im Monat erhöht.
Mehr Kindergeld und Recht auf Ganztag
Eltern bekommen für jedes Kind nun € 4 mehr im Monat - der Betrag steigt auf € 259. Außerdem haben nach den Sommerferien alle Kinder, die dann Erstklässler sind, einen Rechtsanspruch auf eine Nachmittagsbetreuung.
Mehr Geld für Pendler
Die Pendlerpauschale von 38 Cent gilt nun schon ab dem ersten Kilometer. Vorher lag sie bei 30 Cent für die ersten 20 Kilometer - die 38 Cent gab es erst ab dem 21. Kilometer.
Steuerentlastungen für Ehrenamtler und Übungsleiter
Übungsleiter in Sportvereinen zum Beispiel dürfen pro Jahr jetzt € 3.300 steuerfrei behalten - € 300 mehr als bisher. Ehrenamtler dürfen pro Jahr jetzt € 120 mehr steuerfrei erhalten - insgesamt sind es jetzt € 960.
Höhere Renten
Rentnerinnen und Rentner dürfen sich ab Mitte des Jahres auf mehr Geld freuen. Um wieviel die Renten erhöht werden, steht noch nicht fest. Das will das Bundeskabinett im Frühling festlegen.
Autor: José Narciandi