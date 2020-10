Die Ärzte zum fünften Mal Nummer eins in Deutschland

Offizielle Deutsche Charts

Baden-Baden (dpa) - «True Romance» ist die zweite Single-Auskopplung aus dem neuen Album «Hell», das am 23. Oktober erscheint, und die fünfte Nummer eins in Deutschland für die Band Die Ärzte. Das teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

Im Refrain heißt es: «Hey Siri! Erzähl mir über Sex mit Alexa/Die tut so prüde, das macht die doch extra». Vor zwei Monaten waren Die Ärzte mit der Single «Morgens pauken» auf Platz drei gelandet. Bisherige Nummer-eins-Hits der Ärzte waren: «Schrei nach Liebe» (aber erst 2015 nach Erstveröffentlichung 1993), «Junge» (2007), «Unrockbar» (2003) und «Ein Schwein namens Männer» (1998).

Auf Platz zwei steht «Mood» von 24kGoldn feat. Iann Dior, gefolgt von «Lemonade» von Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV sowie «Head & Heart» von Joel Corry feat. MNEK (Vorwoche Platz fünf). Diese Woche geht Platz fünf an «Paradise» von VIZE, Joker Bra & Leony (Vorwoche Platz acht).

Auf dem Album-Thron spielen Saltatio Mortis auf, denn «Für immer frei» markiert ihre vierte Nummer-eins-Platte. Platz zwei geht an die Kastelruther Spatzen («Liebe für die Ewigkeit»), Rang drei an die amerikanische Rock-Band Linkin Park und das neuaufgelegte Album «Hybrid Theory», Platz vier an David Garrett («Alive - My Soundtrack») und Platz fünf an die Rapper Hirntot Posse («Mörder ohne Gesicht»).

