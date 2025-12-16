Die Aktion
Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten will die Aktion Lichtblicke Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient.
Eure Geschichte mit der Aktion Lichtblicke
Die Aktion Lichtblicke hat viele Seiten und viele Gesichter.
Vielen wird mit Lichtblicke geholfen, andere spenden. Wieder andere bringen Spender mit Ihren Aktion als "Macher" zusammen. Künstler und Prominente bringen sich ein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände helfen vor Ort.
Was ist eure Geschichte mit der Aktion Lichtblicke? Spendet ihr vielleicht schon seit langer Zeit? Was ist der Grund, warum ihr Lichtblicke vielleicht schon von Anfang unterstützt? Ist euch vielleicht auch schon einmal von Lichtblicke geholfen worden, als ihr in einer schwierigen Lage ward?
Schreibt uns hier gerne eure Geschichte, die euch mit der Aktion Lichtblicke verbindet.
Unser Song für die Aktion Lichtblicke
Sarah Engels, Stephan Brings und der Chor Neue Wege haben einen exklusiven Song für unsere Aktion Lichtblicke aufgenommen. Er heißt "Lichtblick"
Alle Infos und einen Link zum Download und Spenden gibt es hier.
Das Lichtblicke-Weihnachtskonzert von Michael Patrick Kelly
Am 10. Dezember 2025 verwandelte Michael Patrick Kelly das Theater am Marientor in Duisburg in einen Abend voller Musik, Stimmung und Solidarität – für die Aktion Lichtblicke. Beim exklusiven Weihnachtskonzert begeisterte er rund 1.500 Fans mit Hits wie „The One“ und „Run Free“, Songs seines aktuellen Albums Traces sowie stimmungsvollen Weihnachtsmomenten.
Begeisternd war auch das Spendenergebnis. Wie es zustande gekommen ist, erfahrt ihr hier...
Aktion Lichtblicke - Die Macher
Was wäre die Aktion Lichtblicke ohne Euch? Die Hörerinnen und Hörer, die mit Aktionen dafür sorgen, dass unsere NRW-Spendenorganisation mit Leben gefüllt wird- ihr, die Spenden sammelt für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen. Schreibt uns gerne, welche Aktion ihr plant und wo man euch findet.
Die 0-Euro-Scheine
Begehrte Sammlerstücke für den guten Zweck - das sind die 0-Euro-Scheine. In diesem Jahr hat Leony uns das Motiv für die Scheine zur Verfügung gestellt.
Und das ist wirklich der Hammer. Alles zum Motiv und den Scheinen findet ihr hier.
Die Auktionen zugunsten der Aktion Lichtblicke
Jedes Jahr stellen Künstlerinnen und Künstler, Prominente und andere Unterstützer Dinge zur Verfügung, die dann zugunsten der Aktion Lichtblicke versteigert werden. Alles zu den Auktionen von Anfang Dezember gibt es auf lichtblicke.de
Die Aktion Lichtblicke hilft seit weit mehr als 25 Jahren
Die Aktion Lichtblicke ist eine gemeinsame Spendeninitiative der 45 NRW-Lokalradios, der Caritas, der Diakonie sowie zahlreicher Unterstützer vor Ort. Sie unterstützt seit über 27 Jahren Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen, die sich in außergewöhnlichen Notlagen befinden. Jeder gespendete Euro bleibt in NRW und kommt dort an, wo Hilfe dringend gebraucht wird.
Seit über 27 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? NRW-weit sind über 98 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 305.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.
