Die Aktion Lichtblicke hat viele Seiten und viele Gesichter.

Vielen wird mit Lichtblicke geholfen, andere spenden. Wieder andere bringen Spender mit Ihren Aktion als "Macher" zusammen. Künstler und Prominente bringen sich ein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände helfen vor Ort.

Was ist eure Geschichte mit der Aktion Lichtblicke? Spendet ihr vielleicht schon seit langer Zeit? Was ist der Grund, warum ihr Lichtblicke vielleicht schon von Anfang unterstützt? Ist euch vielleicht auch schon einmal von Lichtblicke geholfen worden, als ihr in einer schwierigen Lage ward?

Schreibt uns hier gerne eure Geschichte, die euch mit der Aktion Lichtblicke verbindet.