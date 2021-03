«Die anderen müssen mich jagen»: Eisenbichler vor Showdown

In Tirol krönte sich Markus Eisenbichler vor zwei Jahren zum Dreifach-Weltmeister. In Oberstdorf holte er Gold mit dem Mixed-Team. Am heutigen Freitag hat «Eisei» die Chance, einen weiteren Titel zu verteidigen.

© Daniel Karmann (dpa)