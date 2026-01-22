Die Bahn macht das Netz fit für die Zukunft

Auf dieser Strecke werden Gleise und Oberleitungen erneuert und die komplette Leit- und Sicherungstechnik modernisiert. Statt immer wieder kleine Reparaturen durchzuführen, wird die Infrastruktur jetzt gebündelt saniert - ein klarer Schritt, um die Strecke dauerhaft stabil zu machen.

Für die Fahrgäste bedeutet das aktuell Einschränkungen. Züge fallen aus, Verbindungen werden umgeleitet und die Fahrzeiten verlängern sich. Viele Pendler sind genervt, andere sehen das pragmatisch und hoffen, dass sich die Bauarbeiten am Ende auszahlen.

Damit trotz der Baustelle Mobilität gewährleistet bleibt, richtet die Deutsche Bahn einen leistungsstarken Schienenersatzverkehr ein. Busse übernehmen auf den gesperrten Streckenabschnitten den Verkehr und fahren in festen Takten, sodass die wichtigsten Verbindungen erhalten bleiben.

Begleitet wird die Sanierung durch ein Infosystem der Bahn. Hier können Pendler jederzeit sehen, welche Bauarbeiten laufen, welche Ersatzverkehre eingerichtet sind und wo sich Fahrpläne ändern. So lässt sich die tägliche Fahrt besser planen.

Nach Abschluss der Arbeiten soll die Strecke Hagen–Köln deutlich stabiler und pünktlicher sein. Störungen werden seltener auftreten, und die Züge sollen verlässlicher fahren.