Vom 6. bis 9. Juni findet die Europawahl statt. Wir berichten ausführlich über diese Wahl. Wie läuft die Europawahl überhaupt ab, wer stellt sich zur Wahl, welche Parteien gibt es, was hat Europa mit unserem Leben zu tun? Wir klären die wichtigsten Fragen auf.

Wir erklären euch die Europawahl

Über die Ländergrenzen hinweg wird zwischen dem 6. und 9. Juni gewählt. Die Europawahl ist in der Hinsicht beispiellos. Viele Menschen in Europa wissen allerdings nicht, für was sie wählen gehen sollen und was die Europawahl für sie persönlich bedeutet. Für euch haben wir verschiedene Videos bereitgestellt, die euch die Europawahl etwas näher erklären. Diese Fragen beantworten wir:

Was ist die Europawahl?

Wer wird bei der Europawahl gewählt?

Wie läuft die Europawahl ab?

Was macht das EU-Parlament?

Wie werden in Europa Entscheidungen getroffen?

Was hat Europa mit meinem Leben zu tun?

Unterwegs in Europa

Wir haben uns vor dem Start der Europawahl an verschiedenen Stellen in Europa umgehört und sind auf Stimmenfang gegangen. Unsere Reportagen aus verschiedenen Regionen Europas hört ihr hier.

Das denken junge Wählerinnen und Wähler über Europa

In vielerlei Hinsicht ist die Europawahl in 2024 etwas Besonderes. In diesem Jahr erhalten viele Erstwählerinnen und Erstwähler die Möglichkeit, über Europa mitzubestimmen. Es darf mittlerweile ab 16 Jahren gewählt werden. Welche Parteien profitieren von den vielen jungen Leuten und was wird ihnen überhaupt in den Parteiprogrammen geboten? In diesem Abschnitt kümmern wir uns um die jüngsten aller Wählerinnen und Wähler.

Das bringt die EU

Dank der EU gibt es viele einheitliche Regeln und offene Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten in Europa. Aber auch von anderen Vereinheitlichungen profitieren wir hier.

