Die Filmstarts der Woche

Berlin (dpa) - Karoline Herfurth hat es 2016 mit ihrem Regiedebüt «SMS für dich» vorgemacht - nun legt Hollywood den romantischen Stoff neu auf. In «Love Again» spielen Priyanka Chopra Jonas («Matrix Resurrections») und Sam Heughan («Outlander») die Hauptrollen, Popdiva Céline Dion gibt in einer Nebenrolle ihr Schauspieldebüt. US-Regisseur Jim Strouse hält sich dabei eng an die deutsche Vorlage: Mira kommt einfach nicht über den Unfall-Tod ihres Partners hinweg. In ihrem Kummer schickt die Zeichnerin Textnachrichten an den toten Freund. Sie ahnt nicht, dass dessen Handynummer neu vergeben wurde. Die gefühlvollen SMS-Botschaften landen nun auf dem Smartphone des Journalisten Rob. Der setzt alles daran, die mysteriöse Absenderin zu finden. Hilfestellung erhält er von Céline Dion, als Rob den Auftrag erhält, ein Porträt über den Megastar zu schreiben.

Love Again, USA 2023, 105 Minuten, FSK ab 0 Jahren, von Jim Strouse, mit Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan und Céline Dion

«Mein fabelhaftes Verbrechen» von François Ozon

Paris (dpa) - Mit «Mein fabelhaftes Verbrechen» kehrt François Ozon zur Komödie zurück. Französische Stars wie Isabelle Huppert, Dany Boon und Fabrice Luchini spielen mit. Die Satire spielt in den 1930er Jahren in Paris. Madeleine Verdier, eine junge, mittellose Schauspielerin, wird des Mordes an einem berühmten Produzenten beschuldigt. Sie gesteht, obwohl sie unschuldig ist. Mit der Komplizenschaft ihrer Freundin Pauline, einer Anwältin ohne Mandanten und ohne Geld, plädiert sie auf Notwehr und wird freigesprochen. Der Prozess macht Madeleine zum Star. Alles wäre gut für die beiden Freundinnen und ihre zukünftige Karriere, wäre da nicht die wahre Übeltäterin.

Mein fabelhaftes Verbrechen, Frankreich 2023, 102 Min., FSK o.A., von François Ozon, mit Isabelle Huppert, Dany Boon, Fabrice Luchini

«Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film»

Berlin (dpa) - Die animierte Serie «Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir» ist bei Kindern äußerst beliebt. Sie erzählt von Marinette Dupain-Cheng (bekannt als Ladybug) und Adrien Agreste (bekannt als Cat Noir), die als Superheldin und Superheld in Paris Verbrechen bekämpfen. Regisseur Jeremy Zag führt im nun erscheinenden Spielfilm zurück zum Beginn der Geschichte von Marinette und Adrien. Sarah Engels und Mike Singer leihen den beiden Hauptfiguren in der deutschen Fassung ihre Gesangsstimmen.

Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film, USA/Frankreich/Japan 2022, 90 Minuten, FSK ab 0, von Jeremy Zag, mit den Synchronstimmen von Sarah Engels und Mike Singer