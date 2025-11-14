Die größten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW

Weihnachtsstimmung am Rhein - In der Landeshauptstadt gibt es gleich sieben Märkte, die fußläufig miteinander verbunden und erreichbar sind. So verwandelt sich die gesamte Düsseldorfer Innenstadt ab dem 20. November in eine Weihnachtsstadt. So zum Beispiel einen Handwerkermarkt vor dem Rathaus und einen Lichtermarkt auf der KÖ. Am Burgplatz kann man mit dem Riesenrad hoch hinaus und bekommt eine schöne Aussicht auf das weihnachtlich beleuchtete Stadtzentrum und den Rhein. In der Altstadt wird erneut die berühmte Glühweinpyramide aufgebaut sein, in der bekannte Düsseldorfer Persönlichkeiten ihre Runden drehen.

Weitere Infos