Auch 2024 machen wir eine Zeitreise in die 80er. Das Line-Up kann sich auch in diesem Jahre wieder sehen lassen.

23. März 2024 - Gelsenkirchen, Veltins Arena auf Schalke.

Tickets gibt es HIER!

Line-Up

Über 35.000 Zuschauer haben im vergangenen Jahr bei der Premiere von "Die 80er live" in Düsseldorf gefeiert. In diesem Jahr kommt die größte 80er-Party aller Zeiten nach Gelsenkirchen in die Veltins Arena. Mit dabei sind unter anderem Boy George, Holly Johnson, Alphaville und viele mehr.

Auf der Bühne:

Boy George

Holly Johnson, Sänger von Frankie goes to Hollywood

ABC

Alphaville

Cutting Crew

Gazebo

Paul Young

Samantha Fox

Sandra

Tony Hadley, von Spandau Ballet

Berlin Show Orchestra

Moderation: Peter Illmann

So sah es letztes Jahr aus