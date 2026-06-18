Die Hasper Kirmes Lichter

Ab Freitagabend öffnen sich wieder die Festivalgeschäfte der Hasper Kirmes rund um die Hasper Innenstadt. Dieses Jahr mit einer Besonderheit: italienische Lichter bestrahlen die Straßen in Haspe. Am Donnerstag gab es schon eine "Generalprobe" und einen Rundgang über das Kirmesgelände. Die Vorfreude auf das Wochenende ist bei den Besuchern schon da:
Sommerliches Wetter und mediterrane Beleuchtung, das sind schon mal gute Bedingungen für ein gut gelungenes Kirmeswochenende. Das geplante Programm der Besucher fällt verschieden aus, aber vor allem der traditionelle Kirmeszug ist für die meisten das kommende Highlight:
Im offiziellen Programm steht die Eröffnungsfeier der Kirmes am Freitag ab 18:00 Uhr auf dem Ernst-Meister-Platz an. Am Samstag folgt ab 10:00 Uhr das traditionelle Erbsensuppenessen und um 14:00 Uhr findet dann das Highlight für viele statt, wenn der Kirmeszug seine Runde durch die Hasper Innenstadt fährt. Am Montag ist Kindertag und beendet wird die Kirmes mit einer Preisverleihung ab 19:00 Uhr am Montagabend. Das Programm steht fest, einiges wurde abgeändert, aber die wichtigsten Traditionen wurden beibehalten. Das Kirmeswochenende in Haspe kann also losgehen!