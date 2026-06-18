Die Hasper Kirmes Lichter

Im offiziellen Programm steht die Eröffnungsfeier der Kirmes am Freitag ab 18:00 Uhr auf dem Ernst-Meister-Platz an. Am Samstag folgt ab 10:00 Uhr das traditionelle Erbsensuppenessen und um 14:00 Uhr findet dann das Highlight für viele statt, wenn der Kirmeszug seine Runde durch die Hasper Innenstadt fährt. Am Montag ist Kindertag und beendet wird die Kirmes mit einer Preisverleihung ab 19:00 Uhr am Montagabend. Das Programm steht fest, einiges wurde abgeändert, aber die wichtigsten Traditionen wurden beibehalten. Das Kirmeswochenende in Haspe kann also losgehen!