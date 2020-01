«Die Heinzels»: Animierte Heinzelmännchen

Kinderfilm

Berlin (dpa) - Heinzelmännchen sind ja bekanntermaßen flinke und emsige Helfer im Hintergrund. Auch in dem Animationsfilm «Die Heinzels» stellen sie das unter Beweis.

Heinzelmädchen Helvi landet bei der Erkundung der Menschenwelt in einer Bäckerei, die vorm Ruin steht. Helvi erkennt ihre Chance - mit ihren Freunden will sie tolle Brote und Kuchen kreieren und so die Bäckerei retten. Regie führte Ute von Münchow-Pohl («Der kleine Rabe Socke 1 & 2»). Der Film wurde von der Deutschen Film- und Medienbewertung ausgezeichnet mit dem Prädikat «Besonders wertvoll».

Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen, Deutschland 2020, 78 Min. FSK ab 0, von Ute von Münchow-Pohl.