Die Hermann-Löns-Schule macht Zirkus!

Die Schüler der Grundschule erleben eine Woche vor den Sommerferien das Projekt "Zirkus Proscho" der Familie Maatz. Alle vier Jahre findet diese Projektwoche an der Schule statt. Rund 300 Kinder nehmen in dieser Woche täglich am Zirkustraining teil. Dabei werden Gruppen aus allen 4 Jahrgängen mit großen und kleinen Schülern zusammengesetzt. Das Gelernte wird an zwei Tagen mit jeweils zwei Vorführungen präsentiert. Dabei gehen den Kindern viele Gedanken durch den Kopf.
Die Kinder wurden aufgeteilt in Akrobaten, Trapezkünstler, Hula-Hoop-Künstler, Raubtierdompteure und lustige Clowns. In den Gruppen lernen sie viele neue Dinge und wachsen über sich hinaus.
Die kleinen Artisten können in der Manege präsentieren, woran sie die ganze Woche mit viel Engagement gearbeitet haben. Rektorin Sybille Raimondo ist stolz darauf, was ihre Schüler in so kurzer Zeit gelernt haben. Sie freut sich auf alle Besucher, die die Kinder mit ihrem Applaus vor Ort unterstützen