Die Hermann-Löns-Schule macht Zirkus!

Die Schüler der Grundschule erleben eine Woche vor den Sommerferien das Projekt "Zirkus Proscho" der Familie Maatz. Alle vier Jahre findet diese Projektwoche an der Schule statt. Rund 300 Kinder nehmen in dieser Woche täglich am Zirkustraining teil. Dabei werden Gruppen aus allen 4 Jahrgängen mit großen und kleinen Schülern zusammengesetzt. Das Gelernte wird an zwei Tagen mit jeweils zwei Vorführungen präsentiert. Dabei gehen den Kindern viele Gedanken durch den Kopf.