Die Interviews zur Bundestagswahl 2021

Am 26. September ist Bundestagswahl. Damit ihr euch einen Überblick über die Positionen der Parteien schaffen könnt, haben wir die Spitzenkandidaten, der Parteien eingeladen, die die besten Chancen haben in den Bundestag einzuziehen. Die Interviews werden bei uns im Programm ausgestrahlt und können im Nachgang hier in voller Länge nachgehört werden.

Die Interviews

01.09. FDP – Christian Lindner – ab 11 Uhr

04.09. SPD – Olaf Scholz – ab 12 Uhr

07.09. Die Linke – Janine Wissler ab 11 Uhr

15.09. CDU/CSU – Armin Laschet ab 11 Uhr

16.09. Bündnis 90/Die Grünen – Robert Habeck 11 Uhr

Trotz mehrfacher Anfrage hat die Alternative für Deutschland (AfD) uns bis jetzt leider nicht geantwortet, um einen Interview-Termin mit uns zu vereinbaren. Sollte doch noch ein Interview zustande kommen, werdet ihr es hier finden.