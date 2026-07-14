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Die Jahrhundertflut vor fünf Jahren
© Radio Hagen
Hochwasser in Hagen
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Die Jahrhundertflut vor fünf Jahren

Die Bilder und Eindrücke sind immer noch präsent. Bäche wurden blitzschnell zu Flüssen, Flüsse sind als verheerende Wassermassen über die Ufer getreten.

Veröffentlicht: Dienstag, 14.07.2026 09:21

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Eine Erfahrung, die wir alle nicht gebraucht hätten. Trotzdem: Kontakte und Freundschaften, die damals entstanden sind, halten teilweise bis heute. Im Krisenfall hat sich gezeigt: Hagen hält zusammen!

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Hilfsbereitschaft - Umfrage 2021
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Dieses Ereignis hat gezeigt, wie wichtig direkte lokale und lokalkundige Berichterstattung ist - und zwar direkt vor Ort. Hier ein Auszug aus der stunden- bis tagelangen Sondersendung.

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Zusammenschnitt - Sondersendung 2021
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Die Erinnerungen an die Flut sind natürlich auch in unserer Redaktion noch präsent:

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Erinnerungen der Radio Hagen-Redaktion
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Ihr habt natürlich auch alle eure ganz persönlichen großen und kleinen Geschichten, Erinnerungen und Eindrücke.

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Erinnerungen Dennis Henrichs - Mitschnitt
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Die Fotografin Heike Thomese-Osthoff
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Feuerwehrmann Michael Funke
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Frederike Dilcher, AWO-Hochwasserhilfe
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