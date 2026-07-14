Die Jahrhundertflut vor fünf Jahren

© Radio Hagen
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Hochwasser in Hagen
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Eine Erfahrung, die wir alle nicht gebraucht hätten. Trotzdem: Kontakte und Freundschaften, die damals entstanden sind, halten teilweise bis heute. Im Krisenfall hat sich gezeigt: Hagen hält zusammen!
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Dieses Ereignis hat gezeigt, wie wichtig direkte lokale und lokalkundige Berichterstattung ist - und zwar direkt vor Ort. Hier ein Auszug aus der stunden- bis tagelangen Sondersendung.
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Die Erinnerungen an die Flut sind natürlich auch in unserer Redaktion noch präsent:
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Ihr habt natürlich auch alle eure ganz persönlichen großen und kleinen Geschichten, Erinnerungen und Eindrücke.
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