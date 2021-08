Die Kanzlerin geht ins Kino

Dokumentation

Berlin (dpa) - Zur Premiere des Dokumentarfilms «Die Unbeugsamen» wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag im «Delphi-Filmpalast» in Berlin erwartet, wo sie auch ein Grußwort sprechen soll. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz an.

Der Film von Regisseur Torsten Körner zeigt, wie Frauen in der Bonner Republik um ihre politische Teilhabe kämpfen mussten. Offizieller Kinostart ist am 26. August.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-832424/3