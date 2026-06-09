Die Kinderuni hat begonnen!

Auch die beiden anderen Termine könnten nicht nur für Kinder, sondern auch als Erwachsene neue Erkenntnisse bringen. In der nächsten Woche am 16. Juni taucht Professor Doktor Luig in die Welt von Social Media ein und stellt vor wie ein gutes Video auf YouTube entsteht. Den Abschluss macht Professorin Doktor Meyer am 23. Juni, mit einer Vorlesung über das Vorhersagen vom Zufall. Auch für die Professoren ist die jährliche Kinder-Uni jedes Mal ein aufregendes Ereignis: