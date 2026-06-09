Die Kinderuni hat begonnen!
“Lernen kann auch Spaß machen”, bei dem Satz würden die meisten Kinder wohl eher den Kopf schütteln. Die Fachhochschule Hagen möchte die Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren aber davon überzeugen, das man doch Spaß am Lernen haben kann.
Veröffentlicht: Dienstag, 09.06.2026 16:40
Um den Begriff "Lernen" etwas spannender zu machen, wird hier oft Theorie mit Praxis verbunden. Vor allem bei den Experimenten sind es auch oft Kinder, welche die besseren Fragen als Erwachsene stellen, erklärt Professorin Doktor Wehmeier:
Professorin Wehmeier stellte am gestern die erste von drei Vorlesungen der Kinder-Uni vor. In ihrer Vorlesung ging es um eine Jacke für das Haus, das berichten es die Kinder:
Auch die beiden anderen Termine könnten nicht nur für Kinder, sondern auch als Erwachsene neue Erkenntnisse bringen. In der nächsten Woche am 16. Juni taucht Professor Doktor Luig in die Welt von Social Media ein und stellt vor wie ein gutes Video auf YouTube entsteht. Den Abschluss macht Professorin Doktor Meyer am 23. Juni, mit einer Vorlesung über das Vorhersagen vom Zufall. Auch für die Professoren ist die jährliche Kinder-Uni jedes Mal ein aufregendes Ereignis:
Für die Kinder-Uni bietet die Fachhochschule direkt die komplette "Studiumerfahrung" und lässt die Vorlesungen in dem großen Audimax halten. Die Vorlesungen sind mit 45 Minuten zwar nur halb so lang wie eine normale Univorlesung, bieten aber wahrscheinlich den doppelten Spaß für Kinder und Professoren gleichermaßen.