Die Kinostarts der Woche

Berlin (dpa) - Es ist das Blockbuster-Event der Weihnachtszeit: Das Musical «Wicked» mit Ariana Grande und Cynthia Erivo. Regisseur Jon M. Chu hat dafür das sehr erfolgreiche, gleich betitelte Broadway-Musical verfilmt, das sich wiederum auf den Kultfilm «Der Zauberer von Oz» von 1939 bezieht. In den USA überzeugte der Film nicht nur viele Kritiker, sondern startete auch sehr erfolgreich in den Kinos. «Wicked» erzählt von den beiden Hexen Glinda und Elphaba, die später in der Geschichte des «Zauberer von Oz» eine entscheidende Rolle spielen.

«Forrest Gump»-Paar Tom Hanks und Robin Wright ist zurück

Hamburg (dpa) - Es ist eine Zusammenarbeit mit Nostalgie-Faktor: 30 Jahre nach dem Kinoerfolg «Forrest Gump» hat Regisseur Robert Zemeckis das Leinwand-Paar Tom Hanks und Robin Wright wieder vereint. Zu sehen sind die beiden im Drama «Here», das vom Leben verschiedener Menschen über eine längere Zeitspanne handelt - erzählt immer vom gleichen Ort aus, dem Inneren eines Hauses in den USA.

«Kraven the Hunter» mit Aaron Taylor-Johnson

Berlin (dpa) - Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson verkörpert in einem neuen Blockbuster den Marvel-Antihelden Kraven the Hunter. Der Film «Kraven the Hunter» soll zeigen, «wie und warum einer der kultigsten Schurken von Marvel entstanden ist», teilt Sony Pictures mit. Russell Crowe verkörpert den skrupellosen Vater der Hauptfigur. Die komplizierte Beziehung der beiden soll Kraven the Hunter «auf einen Rachefeldzug mit brutalen Konsequenzen» führen, «der ihn dazu motiviert, nicht nur der größte Jäger der Welt zu werden, sondern auch einer der gefürchtetsten».