Die königliche Dramaserie «Máxima»

Berlin (dpa) - Sevilla 1999. Seit die schöne Argentinierin Máxima an der Seite des niederländischen Kronprinzen auftaucht, steht sie im Rampenlicht. Doch als Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) ihr schließlich einen Heiratsantrag macht, wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion über die politische Karriere ihres Vaters in der einstigen argentinischen Militärdiktatur.

Für Máxima (Delfina Chaves) ein Thema, mit dem sie sich nie näher beschäftigt hatte. ZDFneo strahlt am heutigen Dienstag (4. Februar) ab 21.45 Uhr die erste Staffel der Serie «Máxima» zum Bingen aus - erstmals im Free-TV. Die Serie war bereits bei RTL+ zu streamen.

Und so geht es los: Auf einer Feier begegnen sich Máxima und Prinz Willem-Alexander zum ersten Mal, es knistert zwischen den beiden. Máxima ist jedoch nicht sofort Feuer und Flamme, eine neue Beziehung anzufangen.

Lange aber kann sie Willem-Alexanders Charme nicht widerstehen und die beiden beginnen eine Beziehung. Als es Máxima auch nicht abschreckt, dass es in den Niederlanden an 175 Tagen im Jahr regnet, stellt Willem-Alexander sie seinen Eltern vor.

Claus zu spielen war für Koch «eine schöne Aufgabe»

Sebastian Koch glänzt als Máximas Schwiegervater Prinz Claus (1926-2002), Ehemann von Königin Beatrix: «Ich muss gestehen, dass ich ihn gar nicht so richtig kannte», gibt der Charakter-Schauspieler im dpa-Interview zu. «Aber als ich mich mit ihm beschäftigt habe, war mir klar, dass das eine schöne Aufgabe ist. Ein sehr humorvoller, intelligenter, auch komplizierter Mann mit einem großen Herzen.» Die Liebe zwischen Beatrix und ihm sei immer spürbar. «Auch die holländische Bevölkerung mochte ihn sehr.»

Koch hat gern in den Niederlanden gedreht, auch wenn er sagt: «Für mich ist das Wichtigste, dass wir Geschichten erzählen, die so spannend sind, dass sie auch andere Menschen interessieren und zum Nachdenken bewegen.»

Ob das im Ausland oder in Deutschland ist, spiele dabei nur eine untergeordnete Rolle. «Aber natürlich macht es großen Spaß, in Städten wie Amsterdam, New York oder Rom zu arbeiten. Zu Amsterdam habe ich natürlich einen sehr speziellen Kontakt, schließlich war ich vier Jahre mit einer Holländerin zusammen.»

Für das Ensemble ist Koch voll des Lobes: «Delfina sprüht vor Kraft und Spielfreude, Martijn der König ist der perfekte Gegenpol.» Elsie de Brauw, die Königin Beatrix verkörpere, sei eine Vollblutschauspielerin, die jeden Ball «mit großer Verve und Raffinesse» zurückspiele. «Wir und das ganze Team haben großen Spaß, diese Geschichte zu erzählen und das ist das, was sich dann letztendlich auch vermittelt.»