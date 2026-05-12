Die Lage bleibt angespannt
Gerade in unsicheren Zeiten wären klare Rahmenbedingungen wichtig. Entsprechend fühlen sich viele Unternehmer in der Region ausgebremst. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der SIHK. Die Kammer hat über 400 Unternehmer befragt.
Veröffentlicht: Dienstag, 12.05.2026 12:54
Die sehen momentan die größten Risiken bei Energie- und Rohstoffpreisen. Auch die schwache Inlandsnachfrage macht sich bemerkbar. Insgesamt gibt es Hoffnung, dass die Talsohle zumindest erreicht, wenn auch noch nicht durchschritten ist. Das sagen auch die Unternehmer Gustav Edelhoff, Lucas Gebler und Tim Vogler für ihre jeweiligen Branchen.
Kaffeesatzleserei war gestern...steckt eure Köpfe lieber in Mülltonnen...
Gustav Edelhoff ist Geschäftsführer bei Lobbe in Iserlohn. Die Füllmengen von Mülltonnen als Indikator, wie es privat und in der Wirtschaft läuft. Aktuell herrscht immer noch viel Unsicherheit - wegen der Weltlage und weil aus Berlin keine klaren Ansagen kommen. Und überhaupt: noch gibt es Preis-Kämpfe, zukünftig könnte es darum gehen, ob man überhaupt noch Rohstoffe aus bestimmten Regionen bekommt.
Tim Vogler, Chef des gleichnamigen Automobil-Zulieferers, sieht die Lage ähnlich. Unsicherheit sei generell ein großer Hemmschuh!
Lucas Gebler arbeitet in einer Branche, die sich über fehlende Nachfrage nicht beschweren kann. Die Immobilienbranche - offenbar gibt es noch das klassische Investieren in Steine...
Die Lage ist gleichbleibend schwierig. Es gibt aber zumindest Ansätze von Hoffnung. So das Bild der aktuellen SIHK-Konjunkturumfrage.