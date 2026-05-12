Die Lage bleibt angespannt

Gustav Edelhoff ist Geschäftsführer bei Lobbe in Iserlohn. Die Füllmengen von Mülltonnen als Indikator, wie es privat und in der Wirtschaft läuft. Aktuell herrscht immer noch viel Unsicherheit - wegen der Weltlage und weil aus Berlin keine klaren Ansagen kommen. Und überhaupt: noch gibt es Preis-Kämpfe, zukünftig könnte es darum gehen, ob man überhaupt noch Rohstoffe aus bestimmten Regionen bekommt.

Tim Vogler, Chef des gleichnamigen Automobil-Zulieferers, sieht die Lage ähnlich. Unsicherheit sei generell ein großer Hemmschuh!



