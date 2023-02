Die Star-Woche: Unser Online-Gewinnspiel

Die Mega-Star-Woche macht ihrem Namen alle Ehre. Die Topstars aus der Musikwelt sind auf Tour und ihr könnt live dabei sein. Mit etwas Glück sitzt ihr bald im Flieger und erlebt eure Megastars hautnah. Wir verlosen exklusive Reisen inkl. Übernachtung zu diesen Top-Acts - P!NK in New York (am 3. August 2023*), The Weeknd in Barcelona (am 20. Juli 2023) und Depeche Mode in Amstedam (18. Mai 2023).Alles was ihr dafür machen müsst? Das Formular in diesem Artikel ausfüllen, sich kostenlos registrieren und schon seid ihr im Lostopf. Den Gewinner oder die Gewinnerin werden wir dann täglich vom 21. bis 24. Februar 2023 bekanntgeben. Also: Mitmachen, Radio einschalten und mit etwas Glück bald bei einem Mega-Konzert dabei sein. Wir wünschen euch allen viel Erfolg.

* Bitte beachtet für die Reise in die Vereinigten Staaten die gültigen Visabestimmungen, sowie dass ein gültiger Reisepass benötigt wird.