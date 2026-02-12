Die neue E-Auto-Prämie - so funktioniert die Förderung

Bei vollelektrischen Fahrzeugen hängt die Höhe der Prämie vom Haushaltseinkommen und der Kinderzahl ab. Die Basisförderung beträgt 3.000 Euro.

Haushaltseinkommen bis 60.000 Euro: 4.000 Euro

Haushaltseinkommen bis 45.000 Euro: 5.000 Euro

Kinderbonus: Zusätzlich 500 Euro pro Kind, maximal 1.000 Euro

Die Einkommensgrenze für die Förderung liegt in der Regel bei 80.000 Euro pro Jahr. Mit zwei Kindern verschiebt sich die Grenze auf 90.000 Euro.