Die neue Eisdiele am Volkspark

Seit 2024 steht der Pavillon am Volkspark nun schon leer. Nach einem langen Auswahlprozess für einen würdigen Nachfolger der traditionellen Eisdiele, hat sich am Ende Tim Minuth durchgeschlagen. Er bringt die bekannte Eisdielenkette, Kuhbar, jetzt nach Hagen:
Es gab viele Ideen für mögliche Gastronomien am Volkspark, doch mit einer Eisdiele wird die Tradition also doch fortgesetzt. Doch nicht nur Eisliebhaber kommen bei der Kuhbar auf ihre Kosten. Tim Minuth erzählt, was uns in der Kuhbar erwartet:
Es wird also klar: Die Kuhbar biete sich auch zu kälteren Jahreszeiten an. Die Eisdiele bietet auch über 20 Plätze drinnen an, und schon am Weihnachtsmarkt gab es einen Vorgeschmack auf die leckeren Waffeln. Doch jetzt heißt es erstmal leckeres Eis für den Sommer. Die ersten Gäste vor Ort scheinen schon mal zufrieden mit der neuen Lokalität. Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht ganz perfekt mitgespielt hat:
Jetzt kann der Sommer in Hagen also richtig starten. An diesem Freitag gibt es eine offizielle Eröffnung der Kuhbar mit dem Maskottchen Luise und einigen Aktionen am Volkspark. Wer also mal wieder Lust auf einen entspannten Tag in der Stadt hat, sollte das gute Wetter nutzen und auf ein leckeres Eis am Volkspark vorbeischauen.