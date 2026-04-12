Die neue Eisdiele am Volkspark

Es wird also klar: Die Kuhbar biete sich auch zu kälteren Jahreszeiten an. Die Eisdiele bietet auch über 20 Plätze drinnen an, und schon am Weihnachtsmarkt gab es einen Vorgeschmack auf die leckeren Waffeln. Doch jetzt heißt es erstmal leckeres Eis für den Sommer. Die ersten Gäste vor Ort scheinen schon mal zufrieden mit der neuen Lokalität. Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht ganz perfekt mitgespielt hat: