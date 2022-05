Wüst gegen Kutschaty: So verlief das TV-Duell vor der Landtagswahl 2022

Wir sind mittendrin in der Abschlussphase des Landtagswahlkampfs. Am Sonntag (15. Mai) wird gewählt und die Kandidaten geben nochmal alles. Im WDR ist es zum TV-Duell zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty gekommen.

Am Donnerstagabend sind beim Fernsehduell im WDR-Fernsehen sich der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und sein Herausforderer, Thomas Kutschaty von der SPD, begegnet. José Narciandi hat für euch das Duell analysiert.

Kein klarer Gewinner beim TV-Duell Wüst gegen Kutschaty

Es war ein ziemlich klares Unentschieden - vor allem, was die Themen angeht. Egal ob es um die Themen Wohnen, Clan-Kriminalität oder Verkehr gegangen ist: beide Kandidaten haben durch echt gutes Fachwissen geglänzt. Die Sendung beziehungsweise das TV-Duell hat eines auf jeden Fall gezeigt: Sowohl Wüst als auch Kutschaty wollen dieses Amt weiter ausüben beziehungsweise übernehmen. Und: Die inhaltlichen Unterschiede zwischen SPD und CDU sind in vielen Fragen gar nicht so groß, trotz der Differenzen beispielsweise beim sozialen Wohnungsbau oder der Inneren Sicherheit.

Im Auftreten waren beide sehr wach, sehr präsent. Man muss aber auch festhalten, dass Hendrik Wüst bei der persönlichen Performance ganz leicht die Nase vorn hatte: Er präsentierte sich oft auf den Punkt, konnte seine Anliegen und Themen kurz und knapp und verständlich rüberbringen - ein bisschen besser als sein Widersacher von der SPD - Thomas Kutschaty.

Autor: José Narciandi

