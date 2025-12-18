Die Polizei ist am Start
Die Polizei sieht sich auf die Silvesternacht gut vorbereitet. Man habe die Lage im Vorfeld analysiert und die Strategie entsprechend gewählt. Im Einsatz sind Beamte mit und ohne Uniform, für alle Fälle steht auch Bereitschaftspolizei zur Verfügung. Man setzt allerdings auf ein möglichst friedliches und ausgelassenes Miteinander.
Veröffentlicht: Montag, 22.12.2025 12:59
Die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße seien ansprechbar, die 110 ebenfalls eine Option, falls es etwas zu melden gibt. Der dringende Appell: feiert, ohne zu übertreiben. Und kommt sicher nach Hause. Auch auf dem E-Scooter. Wo hier und da noch Aufklärungsbedarf herrscht, sagt Ursula Schönberg von der Polizei.
Grundsätzlich wissen Axel Rex und sein Team, dass die Silvesternacht eine besondere Nacht ist.