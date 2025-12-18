Die Polizei ist am Start

Die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße seien ansprechbar, die 110 ebenfalls eine Option, falls es etwas zu melden gibt. Der dringende Appell: feiert, ohne zu übertreiben. Und kommt sicher nach Hause. Auch auf dem E-Scooter. Wo hier und da noch Aufklärungsbedarf herrscht, sagt Ursula Schönberg von der Polizei.