«Die Toten am Meer»: Geheimnisvolle Meerjungfrau

Berlin (dpa) - Ein Mensch stürzt von den umtosten Klippen am Husumer Strand und verschwindet in den Meeresfluten. Direkt vor den Augen von Elisabeth Haller (Charlotte Schwab) und ihrem Hund. Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik) zweifelt keine Sekunde an der Schilderung ihrer Ex-Kollegin, die als verschroben und alkoholkrank gilt. Allerdings gibt es zunächst keinerlei Spuren. So startet die dritte Folge der Krimi-Reihe «Die Toten am Meer» mit dem Titel «Tod an der Klippe». Sie ist am Samstag (9.11.) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Als dann tatsächlich eine Wasserleiche auf offener See auftaucht, stellen Ria und ihr Kollege Michael Brandt (Anton Spieker) fest: Der Mann ist bereits seit mehreren Wochen tot, seine Verletzungen deuten auf ein Verbrechen hin. Die Meeresbiologin Dr. Marina Johansson (Sina Martens) - Larsen kennt sie vom morgendlichen Schwimmen im Hallenbad - wird um ihre Expertise gebeten.

Wissenschaftlerin mit geheimem Privatleben

Es stellt sich heraus: Sie kannte den Toten - aber nicht nur das. Auch ein weiterer Mann, dessen Leiche kurz darauf entdeckt wird, war ihr bekannt. Dadurch gerät die Wissenschaftlerin mit ihrem geheimen Privatleben zur Hauptverdächtigen.

Außerdem beschäftigt die Kommissare eine geheimnisvolle Arielle von einer Dating-App, ein gefundenes Halsband vom Strand, die Förderung von Öl und das allumfassende Thema der Eifersucht und des Familienzusammenhalts.

Regisseur Andreas Senn («Der Kommissar und … ») bietet in seinem spannenden und wendungsreichen Film eine atmosphärische Geschichte mit viel Tragik und reichlich Dramatik. Dazu kommen die wunderbar düsteren Bilder von Kamerafrau Leah Striker, die die Szenen am grauen Meer, Husum im Schnee und den Leuchtturm Westerhever stimmungsvoll eingefangen hat.

Umbesetzungen bekommen Serie nicht

Marlene Tanczik (31, «Ein Taxi zur Bescherung») spielt hier - nach «Die Toten am Meer - Der Wikinger» (2022) - zum zweiten Mal die Hauptfigur der Kommissarin, nachdem in der ersten Folge (2020) noch Karoline Schuch zu sehen war. Ihr Partner war seinerzeit Christoph Letkowski, der wiederum nach dem zweiten Fall ausstieg und nun durch Anton Spieker (35, «Das Quartett») ersetzt wird. Solch eine ständige Umbesetzung bekommt einem Format wie diesem nicht gut.

Ansonsten stimmt hier aber so ziemlich alles. Die Schauspieler überzeugen in ihren Rollen und ihrem Zusammenspiel - insbesondere Charlotte Schwab (72, «Das Duo», «Tonio & Julia»). Einem gemütlichen TV-Abend mit einem heißen Tee zum Krimi steht damit nichts im Weg.