Die Urban Sketchers zeichnen die Stadt

Die Urban Sketchers sind eine internationale Gemeinschaft mit dem Motto: "Wir zeigen die Welt, Zeichnung für Zeichnung!"

Auch in Hagen gibt es seit 2022 einen Ableger, der regelmäßig zum gemeinsamen Zeichnen einläd. Dabei geht es mit Stift und Zeichenblock durch die verschiedenen Stadtteile. Am Samstag war es wieder soweit. Dieses mal traf man sich in Wehringhausen. Mit dabei war Benjamin Braatz: