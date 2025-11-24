Die Weihnachtsmusik von Kylie, Helene und Co.

München (dpa) - Elvis und Frank Sinatra haben es getan, Robbie Williams und Mariah Carey auch - und jetzt sind Helene Fischer und Kylie Minogue dran. Alle Jahre wieder bringen Stars Weihnachtsmusik als Soundtrack zur kuscheligen Adventszeit heraus. Hier ein paar Beispiele aus diesem Jahr.

Helene Fischer - «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit»

2026 will Helene Fischer es mit einer riesigen Stadion-Tournee vor rund 750.000 Fans krachen lassen - vorher wird es aber nochmal besinnlich. Zur Adventszeit bringt sie «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit» auf den Markt, ein Album mit 25 Weihnachtsliedern von «Jingle Bells» bis «O Tannenbaum» - darunter das Duett «Bald ist Weihnachten» mit Kinderlied-Papst Rolf Zuckowski («In der Weihnachtsbäckerei»).

«Ich habe mein Lied "Inseln der Stille" für das neue Album von Helene Fischer mit einer weihnachtlichen Botschaft an die Kinder und Familien angepasst», sagte er.

Fischer selbst hat bei Weihnachtsliedern übrigens eine erklärte Nummer eins: «Der ganz klare Favorit von mir ist "Stille Nacht, Heilige Nacht», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist einfach für mich verbunden mit den letzten Minuten in der Kirche, wenn alles gedämpft wird, die Kerzen brennen und man weiß: Der Heilige Abend ist jetzt so richtig da.»

Kylie Minogue - «Kylie Christmas (Fully Wrapped)»

Der australische Superstar Kylie Minogue feiert den zehnten Jahrestag der Veröffentlichung ihres Weihnachtsalbums «Kylie Christmas» mit einer neuen Version davon: «Kylie Christmas (Fully Wrapped)». Darauf sind neben den Klassikern «Santa Baby» und «It’s The Most Wonderful Time of the Year», die sie schon vor zehn Jahren auf ihrem Album hatte, auch vier neu aufgenommene Songs: «Hot In December», «This Time Of Year», «Office Party» und «XMAS».

Rea Garvey - «Happy Christmas»

Rea Garvey, der derzeit auf Weihnachts-Tournee unterwegs ist, hat seinen ersten Feiertags-Song komponiert: «Happy Christmas». «Als kleiner Junge konnte ich es nicht erwarten, am Christmas-Morgen ins Wohnzimmer zu kommen und sofort nachzuschauen, was unter dem Baum liegt», sagte der Ire.

«Meine Eltern waren nicht sehr wohlhabend, trotzdem haben sie es immer wieder geschafft, jedes einzelne von uns acht Kindern glücklich zu machen. Bis heute hat die Weihnachtszeit für mich nichts von diesem Zauber verloren.»

Vanessa Mai - «Christmas In This Room»

Vanessa Mai versucht es in diesem Jahr auf Englisch: Sie veröffentlicht mit dem Song «Christmas In This Room» ihr erstes englisches Lied - und ihren zweiten Weihnachtssong nach «Schneemann» von 2024.

Um sich und ihre Fans schon einmal auf die Adventszeit einzustimmen, hat die 33-jährige Musikerin ihre Social-Media-Kanäle in «Vanessa Dezember» umbenannt.

Karin Bachner - «In the Mood for Christmas»

Auch die österreichische Jazzsängerin Karin Bachner versetzt Zuhörer mit ihrem Album «In the Mood for Christmas» in Weihnachtsstimmung. Das Album sei «ein funkelnd verpacktes Geschenk – für alle, die Weihnachten lieben, und selbst für jene, die der Feiertagszeit eher mit einem Augenzwinkern begegnen», wirbt die Plattenfirma.

Der Titelsong ist selbst komponiert, aber es gibt auch neu interpretierte Klassiker: «"White Christmas" als Walzertraum», heißt es in der Ankündigung des Albums. «"Winter Wonderland" mit Salsa-Schwung» oder "Last Christmas" als swingender Big-Band-Hit».

Tarja - «Dark Christmas»

Am 5. Dezember wird es dunkler: Dann veröffentlicht die frühere «Nightwish»-Sängerin Tarja ihr 24 Songs starkes Album «Dark Christmas» mit eher düsteren Interpretationen von Weihnachtsklassikern. Die Plattenfirma schreibt: «Der Soundtrack für alle, die Weihnachten jenseits von Glitzer und Kitsch erleben möchten.»

Jonas Brothers - «A Very Jonas Christmas Movie»

Die Jonas Brothers machen zu Weihnachten nicht nur Musik, sondern bebildern das Ganze auch noch und haben ihren eigenen Weihnachtsfilm auf die Beine gestellt: In «A Very Jonas Christmas Movie» versuchen die drei Brüder, rechtzeitig von London nach New York zu kommen, um dort mit ihren Familien Weihnachten zu feiern. Der Soundtrack zum Film hat zehn Songs.