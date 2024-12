Diese Legenden stehen 2025 auf deutschen Bühnen

Berlin (dpa) - Die legendäre Britpop-Band Oasis erregt mit ihrem Comeback Aufsehen, aber sie kommt nicht nach Deutschland. Dafür können wir uns auf andere große Stars der 90er, 80er und gar der 70er Jahre auf den Bühnen im Land freuen. Für Fans ist das eine Chance und eine Herausforderung zugleich.

Kann man noch mal genauso in den Gefühlen von damals schwelgen, als Robbie Williams, Kylie Minogue, Lenny Kravitz, Pankow und Green Day so umschwärmt waren? Oder ist es vielleicht das große Erwachen, dass die Stars von gestern mit ihren Welthits von vor 30, 40 geschlagenen Jahren dann doch nun mal Rock'n'Rentner geworden sind?

Der Überblick:

Robbie Williams

Robbiiiiie!!! Er war der Mädchenschwarm der 90er Jahre und hat auch lange danach noch bewiesen, dass er die Massen in großen Stadien einnehmen kann. Und der Ex-Take-That-Sänger will es mit dann 51 Jahren wieder tun: Er plant sieben Konzerte in Deutschland. Auftakt ist am 25.6. in der Arena in Gelsenkirchen, es folgen Hannover (30.6.), Leipzig (9.7.), Berlin (21. und 22.7.), München (26.7.) und Frankfurt (10.8.).

Der Brite ist mit mehr als 85 Millionen verkauften Alben weltweit einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Im Teenageralter wurde er als jüngstes Bandmitglied von Take That berühmt, danach als Solokünstler zum Superstar - mit unzähligen Hitsingles wie «Angels», «Let Me Entertain You», «Rock DJ» oder «Feel». Zuletzt hatte der aktuell 50-Jährige die Zahl seiner Auftritte etwas zurückgefahren und großzügige Pausen zwischen den Konzerten gelassen. Bei seiner Europa-Tour im kommenden Jahr tritt er in knapp 30 Städten auf - meist in großen Stadien und Arenen.

Kylie Minogue

«Padam Padam»: Kylie Minogue geht monatelang auf Welttournee. Und sie versprach bereits, es werde die größte seit mehr als zehn Jahren. «Wir haben monatelang daran gearbeitet, und ich bin froh, dass wir die Nachricht endlich mit allen teilen können», teilte die Popsängerin im September mit. In Deutschland wird sie Berlin (16.6.), Düsseldorf (7.7.) und Stuttgart (9.7.) beehren.

Alanis Morissette

Ihr Album «Jagged Little Pill» von 1995 war nicht nur Alanis Morissettes Durchbruch, es ist auch die kollektive Erinnerung einer Generation geworden. Gerade ihr Hit «Isn't it ironic» kann nach wie vor noch von vielen mitgesungen werden - vielleicht auch am 17. Juni in Berlin? Die aktuell 50-jährige Sängerin wird im Rahmen einer Welttournee dort ihr einziges Konzert in Deutschland spielen.

Guns N' Roses

Sie kommen wirklich nach Wacken: Die US-Band Guns N' Roses spielt im kommenden Jahr als Headliner auf dem Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein. Für Veranstalter Holger Hübner ist das laut dem offiziellen Magazin des Festivals «The Bullhead» ein Traum.

Der Auftritt wird der Abschluss der Europa- und Nahost-Tour, bei der die Hard-Rock-Band auch noch zwei weitere Konzerte in Deutschland spielen wird: am 18. Juni in Düsseldorf und am 20. Juni in München – mit dabei sind Rival Sons als Special Guest.

Pankow

«Bis zuletzt» heißt der Abschiedssong der Rockband Pankow - und sie werden ihn mit auf eine letzte, gleichnamige Tour nehmen. Nach 44 Jahren wird sich die einst in der DDR gegründete Band im Anschluss auflösen.

1998 hatte Pankow schon einmal das Band-Ende verkündet. Damals hätten sie gedacht, auch wirtschaftlich nicht mehr durchhalten zu können, erzählte Gitarrist Jürgen Ehle vor einigen Monaten. Das immer noch vorhandene Adrenalin ließ Pankow 2024 wieder auf die Bühne zurückkehren - aber nur eben für eine kurze Zeit.

Die Abschiedstournee beginnt am 17. Januar in Cottbus. Danach folgen Dresden (18.1.), Erfurt (24.1.), Potsdam (25.1.), Rostock (31.1.), Freiberg (7.2.), Torgau (8.2.), Neuruppin (14.2.), Berlin (15.2.), Zwickau (21.2.) sowie Leipzig (28.2.) und Magdeburg (8.3.). «Wir wollen die Trennung feiern (...) und bewusst mit Geist dabei sein beim Ende», hat Sänger André Herzberg bei einer Pressekonferenz im Januar über diese Auftritte gesagt.

Lenny Kravitz

Rock-Superstar ist ebenfalls 2025 auf deutschen Bühnen: Mit der «Blue Electric Lights Tour» wird er in München (7.3.), Berlin (14.3.), Düsseldorf (16.3.), Mannheim (17.3.) und Hannover (20.3.) Station machen.

Limp Bizkit

Welcome to «Loserville»: Nachdem Limp Bizkit 2024 unter diesem Titel durch Nordamerika getourt ist, kommt die Band nun nach Europa. In Deutschland spielt die Nu-Metal-Band («Break Stuff») vier Konzerte in Hamburg (19.3.), Leipzig (22.3.), Dortmund (25.3.) und Frankfurt (31.3.).

The Offspring

Sie haben es 2023 gemacht und tun es jetzt wieder: The Offspring («Self Esteem» und «Pretty Fly (For A White Guy)») werden in Deutschland fünf Konzerte spielen. Nach Südamerika und Asien im Frühling tourt die Punk-Rock-Band im Herbst durch Europa und hält dabei in Berlin (27.10.), Hamburg (28.10.), München (30.10.) und Frankfurt (2.11.) sowie in Köln (5.11.).

Motto der Tour und der Titel ihres elften Albums: «Supercharged». «Als das Album fertig war, haben wir gemerkt, dass wirklich eine Menge Energie drinsteckt», sagte Leadgitarrist Noodles im Herbst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London. «Deshalb haben wir uns für den Titel "Supercharged" (zu Deutsch: Aufgeladen) entschieden.»

Jamiroquai

Sänger Jay Kay wird hoffentlich wieder wie ein Wahnsinniger über die Bühne springen, die Fans die Hits «Cosmic Girl» und «Virtual Insanity» zu hören bekommen: Jamiroquai wird 2025 in Berlin (19.11.) und Köln (22.11.) auftreten. Mit ihrer Mischung aus Jazz, House und Funk prägten Jamiroquai Mitte der 1990er Jahre ein neues Genre der Popmusik, den Acid-Jazz.

Cyndi Lauper

«Girls Just Want to Have Fun»: Sie wird ihren größten Hit spielen müssen - schließlich heißt Cyndi Laupers Abschiedstour danach. Im Februar kommenden Jahres will Lauper dabei für zwei Konzerte nach Berlin (25.2.) und Düsseldorf (26.2.) kommen. Laut Medienberichten plant die Poplegende, danach zumindest keine großen Konzerte mehr in Arenen zu spielen.

Iron Maiden

Sie gehen auf Jubiläumstour - zum sagenhaften 50. Bandjubiläum. Iron Maidan werden im Rahmen ihrer «Run for your lives»-Welttournee in Gelsenkirchen (11.7.), Bremen (15.7.), Frankfurt (25.7.), Stuttgart (26.7.) sowie zweimal in Berlin (29. und 30.7.) auftreten.

Lionel Richie

«Say Hello To The Hits»-Tour: Fünf Konzerte gibt der Sänger Lionel Richie kurz nach seinem 76. Geburtstag in Deutschland. Er wird in Köln (22.6.), Oberhausen (24.6.), Hamburg (29.6.), Berlin (3.7.), München (9.7.) und Stuttgart (13.7.) auf der Bühne stehen.

Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt Richie, er freue sich auf jede Stadt «von Oberhausen bis Berlin». Die Bühne beschreibt er als sein Zuhause. Und er ergänzt: «Mein Urlaub ist, dass ich eine Show in Oberhausen buchen darf und ein Konzert in München.»

Toto

Einen Monat lang tourt die Band Toto («Africa», «Rosanna») durch Europa - und gibt auch Shows in Stuttgart (18.2.) und Düsseldorf (19.2.). Toto wurde 1976 gegründet und ist wegen diverser Besetzungswechsel inzwischen eher ein musikalisches Kollektiv als eine Band. Trotzdem werden Fans sicher auf ihre Kosten kommen - der Gitarrist und Sänger Steve Lukather als Konstante wird dafür sorgen.

Bruce Springsteen

«The Boss» kommt schon wieder: Mit immerhin 75 Jahren wird Bruce Springsteen 2025 gemeinsam mit einer The E Street Band das zweite Jahr in Folge Stopps in Europa machen. Für deutsche Fans: Auf eine Show in Berlin (11.6.) folgen Konzerte in Frankfurt (18.6.) und Gelsenkirchen (27.6.).

Linkin Park

Sie haben ihren Frontmann 2017 verloren und gaben 2024 ein sensationelles Comeback: Linkin Park geht ebenfalls wieder auf Tour - mit Emily Armstrong als neuer Sängerin und Colin Brittain als neuem Schlagzeuger. Für 2025 haben sie fünf Konzerte in Deutschland angekündigt: in Hannover (16.6.), Berlin (18.6.), Düsseldorf (1.7.) und Frankfurt (8./9.7.)