Die SPIEL in Essen
Die größte Publikumsmesse für Brett-, Karten- und Rollenspiele weltweit. Auf über sechs Messehallen erwartet Besucher ein dichtes Angebot an Neuerscheinungen aus aller Welt - zum Ausprobieren, Kennenlernen und Erwerb. Zentral sind die große Vielfalt an neu vorgestellten Spielen, oft zum ersten Mal ausgestellt, dazu begleiten Spielerklärer und die Autoren selbst Besucher beim Einstieg in neue Spiele. Die Messe findet dieses Jahr vom 24. bis 26. Oktober 2025 statt. Wer mehr erfahren möchte, klickt auf diesen Link.
Die Essen Motor Show
Eine der wichtigsten deutschen Automobilmessen – Leitmesse für Tuning, Motorsport, Performance und Classic Cars, mit großer Ausstellungsfläche und verschiedenen Erlebnisbereichen, ist die Essen Motor Show, die 2025 vom 29. November bis 7. Dezember in Essen in der Messe Gruga abgehalten wird. Zu den festen Bestandteilen zählen eine Show Area, die Zubehör-Verkaufsmeile "Galeria" sowie das tuningXperience-Event. Auf über 100.000 Quadratmeter zieht die Messe regelmäßig 360.000 bis 400.000 Besucher an und bietet zusätzliche Attraktionen wie Drift-Parcours und eine Motorsport-Meile.
Alle Infos zur Essen Motor Show gibt es über diesen Link, außerdem gelangt ihr dort auch zum Ticketshop.
Vorschau auf 2026 - Wichtige Messen in NRW
Für 2026 lohnt sich auch schon ein Blick darauf, was in den ersten Monaten ansteht. Hier die kurze Übersicht der wichtigsten Messen:
- Vom 17. bis 25. Januar gibt es die Boot in Düsseldorf. Hier werden wieder über 200.000 Besucher erwartet. Zur Webseite.
- Die "Jagd & Hund" in Dortmund lädt ein. Vom 27. Januar bis 1. Februar findet in Dortmund die größte Jagdmesse Europas statt. Zur Webseite.
- Alles rund um Süßwaren gibt es auf der ProSweets Cologne-Messe vom 1. bis 4. Februar in Köln. Zur Webseite.
Dieser Artikel dient allerdings nur als kleine Orientierung. Nordrhein-Westfalen hat hunderte Messen in den verschiedensten Städten. Rahmenkalender verschaffen einen Einblick über die verschiedensten Messen und bieten einen direkten Link zu den einzelnen Websites.
Autor: Joachim Schultheis