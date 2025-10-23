Für 2026 lohnt sich auch schon ein Blick darauf, was in den ersten Monaten ansteht. Hier die kurze Übersicht der wichtigsten Messen:

Vom 17. bis 25. Januar gibt es die Boot in Düsseldorf. Hier werden wieder über 200.000 Besucher erwartet. Zur Webseite.

Die "Jagd & Hund" in Dortmund lädt ein. Vom 27. Januar bis 1. Februar findet in Dortmund die größte Jagdmesse Europas statt. Zur Webseite.

Alles rund um Süßwaren gibt es auf der ProSweets Cologne-Messe vom 1. bis 4. Februar in Köln. Zur Webseite.

Dieser Artikel dient allerdings nur als kleine Orientierung. Nordrhein-Westfalen hat hunderte Messen in den verschiedensten Städten. Rahmenkalender verschaffen einen Einblick über die verschiedensten Messen und bieten einen direkten Link zu den einzelnen Websites.

Autor: Joachim Schultheis