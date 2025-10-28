Die konkrete Verteilung der Einnahmen an Künstler, Journalisten und Medienhäuser ist laut Liminski noch eine juristische Herausforderung. "Der erste Schritt ist, die Abgabe einzusammeln. Die Plattformen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden", sagt er.

Ein zentraler Punkt ist die Gewährleistung der Staatsferne bei der Mittelverwendung. Liminski betont, dass die Abgabe nicht willkürlich für bestimmte Förderungen eingesetzt werden darf, sondern der gesamten Kreativlandschaft zugutekommen soll. Im europäischen Kontext sieht er Deutschland in der Pflicht, nachzuziehen. Länder wie Österreich und Dänemark hätten bereits ähnliche Modelle eingeführt.