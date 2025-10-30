Digitaler Nachlass: Was passiert mit unseren Daten nach dem Tod?

Rechtlich fällt der digitale Nachlass unter die Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 BGB). "Meine Erben werden automatisch Rechtsnachfolger aller Accounts und Daten", so Kaulen. Ohne klare Regelungen drohen jedoch Probleme: "Wenn niemand weiß, welche Passwörter ich habe, öffnet das Tür und Tor für Identitätsdiebstahl." Besonders bei Kryptowährungen oder Online-Bezahldiensten wie PayPal kann der Verlust von Zugangsdaten erhebliche finanzielle Folgen haben. "Ein bekanntes Beispiel ist der Unternehmer Matthew Mellon, dessen Angehörige nach seinem plötzlichen Tod keinen Zugriff auf Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar hatten."

Eine aktuelle Studie von Bitkom zeigt, dass viele noch überhaupt nicht über einen Nachlass nachgedacht haben. Erst 37 Prozent haben ganz oder teilweise festgelegt, was mit Online-Konten, Profilen und Geräten nach ihrem Tod geschehen soll.