Djokovic sagt für ATP Finals in Turin ab

Turin (dpa) - Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wird nicht bei den ATP Finals an den Start gehen. Der 37 Jahre alte Serbe sagte seine Teilnahme an der am Sonntag in Turin beginnenden Veranstaltung der acht besten Tennisprofis des Jahres wegen einer Verletzung ab.

«Ich hätte wirklich gerne gespielt, aber wegen einer anhaltenden Verletzung werde ich nächste Woche nicht spielen», schrieb der 24-fache Grand-Slam-Turnier-Sieger bei Instagram. Stattdessen will sich Djokovic, der die ATP-Finals bereits siebenmal gewonnen hat, im Urlaub erholen, um im kommenden Jahr wieder anzugreifen.

Olympia-Gold, aber kein Grand-Slam-Titel

In diesem Jahr erfüllte er sich mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zwar einen Traum, er gewann aber erstmals seit 2017 keinen Grand-Slam-Titel. In Turin hatte er sich 2023 im Finale gegen Lokalmatador Jannik Sinner durchgesetzt.

Durch die Absage von Djokovic steht das Teilnehmerfeld für die diesjährigen ATP Finals fest. Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medwedew, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur und Andrej Rubljow kämpfen in Turin um den Titel.