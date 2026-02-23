Doch fit für den Clásico? - Berichte: Neuer im Training

München (dpa) - Manuel Neuer hat früher als erwartet wieder das Training aufgenommen und damit Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Bayern-Tor beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund geweckt. Nach seinem Muskelfaserriss in der linken Wade am 14. Februar absolvierte der 39 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationaltorwart Angaben des FC Bayern München zufolge einige Übungen auf dem Platz.

Wie die «Bild» zuvor berichtete, seien bei der halbstündigen Einheit auf dem Trainingsgelände «volle Belastung und richtige Flüge durch die Luft» noch nicht dabei gewesen. Erst in den Schlussminuten der kurzen Einheit habe Neuer das linke Bein etwas mehr belastet. Auch der TV-Sender Sky berichtete, Neuer habe kurz trainiert. Die Münchner gehen mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten in das direkte Bundesliga-Duell in Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Neuer hatte sich die Verletzung im Spiel bei Werder Bremen vor gut einer Woche zugezogen. Er wurde in der Partie von Jonas Urbig (22) ersetzt, der ihn auch beim 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag vertrat.