Doppel-Führung: Taubitz nach erstem Lauf vor Geisenberger

Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz vom WSV Oberwiesenthal verbesserte den gerade zuvor von Natalie Geisenberger aufgestellten Bahnrekord auf 58,345 Sekunden und übernahm die Führung.

Die viermalige Olympiasiegerin aus Miesbach hat nur 0,057 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin. Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die wie Taubitz ihr Olympia-Debüt gibt, fuhr auf der 1475 Meter langen Olympia-Bahn im Sliding Centre Yanqing auf Rang vier hinter der Österreicherin Lisa Schulte.

Mitfavoritin Madeleine Egle aus Österreich, die in 7,164 Sekunden einen Startrekord aufstellte, stürzte in der berüchtigten Kurve 13, kam wieder auf den Schlitten und verlor fast eine Sekunde. Sie hat somit kaum noch Chancen auf den Sieg. Die abschließenden Läufe drei und vier werden am Dienstag ausgetragen.

