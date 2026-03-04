Anzeige
Doppel-Spieltag am Wochenende
© Jörg Laube / Phoenix Hagen
Phoenix Hagen hat Freitag endlich Gelegenheit, die Niederlage in Bremerhaven vergessen zu machen. Vor knapp zwei Wochen gab es gegen die Eisbären eine Auswärtsniederlage.

Veröffentlicht: Mittwoch, 04.03.2026 16:31

Freitag Abend das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Göttingen. Während Phoenix die beste Heimbilanz der Liga hat, ist Göttingen auswärts am stärksten. Das Hinspiel dort gewannen unsere Basketballer mit 103 zu 98. Coach Chris Harris sagt: wir brauchen Geduld und Konzentration. Sonntag geht es dann nach Leverkusen. Die Bayer Giants stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz und haben nur zwei Punkte Vorsprung vor den beiden Abstiegsplätzen.

