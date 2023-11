Doppelerfolg im Zweierbob: Lochner vor Friedrich

Peking (dpa) - Johannes Lochner hat den Zweierbob-Weltcupauftakt auf der Olympia-Bahn der Winterspiele von Peking vor Francesco Friedrich gewonnen.

Der Zweierbob-Weltmeister siegte mit Stammanschieber Georg Fleischhauer mit 0,62 Sekunden Vorsprung vor Friedrich und Anschieber Alexander Schüller. Dritter beim Saisonauftakt wurde der Schweizer Michael Voigt.

Bei Olympia 2022 konnte sich Rekord-Weltmeister Friedrich im Yanqing National Sliding Center noch vor Lochner durchsetzen. «Die Trainingsleistungen haben sich irgendwie bestätigt. Hansi fuhr im Training allen davon und fuhr einfach konstanter, er hat verdient gewonnen», meinte der Sachse Friedrich.

Der Berchtesgadener Lochner setzte seine Serie fort: Immer wenn er mit Anschieber Fleischhauer an den Start ging, siegte er im kleinen Schlitten. «Ich bin richtig zufrieden, mit Georg am Start hat es richtig gut funktioniert. Ich glaube, bis jetzt ist er noch ungeschlagen im Zweier», sagte Lochner.

Saisonübergreifend war es der siebte Zweierbob-Weltcupsieg in Serie, zudem gewann das Duo die WM im Februar in St. Moritz und beendete damit die WM-Rekordserie von Friedrich, der zuvor seit 2013 alle WM-Titel geholt hatte. «Da werden wir genauso weitermachen in den nächsten Rennen», kündigte Lochner an.

Frauen-Rennen in Peking abgesagt

Der Start der Bobfahrerinnen in die neue Weltcup-Saison war zuvor verschoben worden. Aufgrund der geringen Zahl von Teilnehmerinnen wurde der Wettbewerb der Frauen in Peking abgesagt. Nun starten sie vom 4. bis 10. Dezember im französischen La Plagne in die Saison.