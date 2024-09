Dorfidylle mit Fehlern - «Mord mit Aussicht» im Ersten

Köln (dpa) - Nachdem die ARD die Krimiserie «Mord mit Aussicht» 2022 nach mehrjähriger Pause erfolgreich hat wiederaufleben lassen, geht sie in diesem Jahr in die nächste Runde. Der erste Teil der fünften Staffel lief im Frühjahr, ab morgen wird mit weiteren sechs Folgen der zweite Teil ausgestrahlt. Zu sehen ist die unterhaltsame Familienserie mit Katharina Wackernagel & Co. dienstags um 20.15 Uhr.

In dem Eifeldorf Hengasch versucht Kommissarin Marie Gabler aus Köln weiterhin Fuß zu fassen. Aus Sicht der Einheimischen ist sie aber die übereifrige Ermittlerin, sie machen ihr das Ankommen nicht leicht. Sie schachern, mauscheln, meckern - vor allem in der Dorfkneipe, wo Heike Schäffer (Petra Kleinert) in ihrem Element ist.

Kompetenzgerangel

Auch in ihrem Team mit Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Jenny Dickel (Eva Bühnen) hat es Marie Gabler nicht immer leicht. Da wird gerne mal um Kompetenzen gerangelt. In der Liebe läuft es bei der Kommissarin mit Landwirt Gisbert (Kai Schumann) nicht schlecht.

«Hengasch bleibt das Provinznest mit seinen bauernschlauen Ureinwohnern und ihrem Argwohn gegenüber allem Fremden und Neuem. Vor allem gegenüber Kommissarin Gabler, die immer noch als Störfaktor empfunden wird», sagt Headautor Johannes Rotter über die Staffel. Und weil Hengasch ein durch und durch verschlafener Ort ist, ist es gut, «dass es Marie Gabler gibt, die immer wieder die kleinen Schönheitsfehler des Idylls aufdeckt: Raub, Totschlag, Erpressung, Mord».

Hoffnungen zerschlagen sich

In den sechs Folgen hat die Kommissarin jedenfalls gut zu tun: eine tote Immobilienhändlerin und zwei Gangster-Ladys fordern ihr kriminalistisches Gespür. Dann verschwindet Jenny beim Minigolfturnier und privat muss sie sich mit ihrer Vergangenheit herumschlagen. Die Hoffnungen auf eine berufliche Rückkehr nach Köln zerschlagen sich für Marie Gabler.

Das Produzententeam Jakob Claussen, Thomas Klimmer und Amelie Syberberg sagt, die Zuschauer könnten sich darauf freuen, wieder einer besonders motivierten Marie Gabler zu begegnen, die jedes noch so unwahrscheinliche Verbrechen dennoch als solches erkennt». Und die Co-Hauptdarsteller Heino Fuß, Jenny Dickel, Heike Schäffer oder Arthur Brandt dürften im Verlauf der spannenden und aberwitzigen Kriminalfälle einige überraschende Seiten von sich zeigen.